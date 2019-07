Basket, l'ala dell'Olimpia Christian Burns assolto dall'accusa di doping

È stato prosciolto dal tribunale nazionale antidoping dall'accusa di aver utilizzato sostanze dopanti Christian Burns, ala dell'Ax Armani Milano che era stato trovato positivo a un metabolita di Clostebol (anabolizzante) al termine della gara contro l'Alma Trieste del 12 maggio 2019.

Attraverso un comunicato la società ha reso noto che "la sospensione cautelare è stata sollevata", e che il cestista tornerà disponibile per l'attività agonistica.

"Siamo felici che Christian, un membro della nostra famiglia, abbia potuto dimostrare la propria innocenza — ha commentato il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos — e che possa adesso mettersi questo antipatico episodio alle spalle, riprendendo la propria professione con rinnovato entusiasmo".

Chi è Christian Charles Burns

Nato a Trenton, nel New Jersey, il 4 settembre 1985, Christian Burns ha cominciato a giocare alla Hamilton High School di Hamilton nel New Jersey dove nella sua ultima stagione è stato giocatore dell’anno della Mercer County e terzo quintetto dello stato. La sua carriera a livello di college è cominciata a Quinnipiac nel 2003 ma dopo due anni si è trasferito alla Philadelphia University. Nel suo secondo anno, 2006/07, ha fatto incetta di trofei individuali tra cui quello di giocatore dell’anno di Division II, con medie di 21.7 punti, 11.2 rimbalzi e 2.1 stoppate per gare.

Non scelto nei draft NBA del 2007, ha poi giocato in Polonia (AZS Koszalin), Portogallo (FC Porto), Germania (Ulm), Ucraina (Ferro Zaporozhye) e Israele (Elitzur Netanya) con il debutto in Italia nel 2012/13 a Montegranaro. L’anno successivo ha giocato in Russia (Enisey Krasnoyark), poi nella Repubblica Ceca (Nymburk dove ha vinto il titolo nazionale), negli Emirati Arabi (Al Wasl) e infine il ritorno in Italia prima a Brescia e poi a Cantù. È arrivato a Milano nel corso dell'estate del 2015 dove gioca nel ruolo di "Ala forte".