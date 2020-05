Il coronavirus ridisegna il ciclismo, scompare la Bernocchi: ecco il 'Grande trittico lombardo'

Non tre gare distinte ma una sola. Cumulativa. Ma solo per quest'anno. Sembra essere questo — a causa del calendario Uci riscritto a causa del coronavirus — il destino del "Trittico Lombardo", manifestazione che si compone di tre classiche del ciclismo lombardo: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine.

Secondo le attuali indiscrezioni del calendario internazionale la data potrebbe essere martedì 18 agosto, prima del giro di Lombardia nel caso venisse di spostato ad agosto. Oppure, più probabile, martedì 22 settembre: ultima gara prima dei mondiali di Ciclismo 2020, se regolarmente confermati. Il percorso per ora non è stato tracciato e per ora non è trapelato nessun dettaglio ma potrebbe interessare le città delle gare originali: Legnano (Coppa Bernocchi), Lissone (Coppa Agostoni) Saronno e Varese (Tre Valli Varesine).

"Vogliamo dare un segnale forte di come in questo momento di grande difficoltà sociale ed economica la solidarietà e la collaborazione tra Società Sportive può davvero fare la differenza", affermano i presidenti delle tre Società Ciclistiche: Renzo Oldani della Società Ciclistica Alfredo Binda, Luca Roveda della U.S. Legnanese 1913 e Silvano Lissoni della Sport Club Mobili Lissone. "Vorremmo creare una nuova opportunità e una nuova occasione di crescita per lo sport, per il nostro territorio e anche per tutte le realtà economiche che saranno al nostro fianco. Un evento unico che entrerà nella storia del ciclismo".