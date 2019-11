Inter, Conte versione hot coi giocatori: "Sesso stando sotto la partner, meglio con le mogli"

Comandante in campo, sul rettangolo di gioco. Ma, evidentemente, anche fuori, sotto le coperte. È un Antonio Conte versione hot quello che si è confessato in una lunga intervista con il giornale francese "L'Équipe", a cui ha raccontato il suo modo di intendere il calcio e il rapporto con la propria squadra.

Il tecnico nerazzurro, che da qualche giorno è sotto tutela dopo aver ricevuto un proiettile a casa, ha spiegato ancora una volta cosa significhi per lui vincere. "Sono uno spirito libero, non un leccaculo. La competizione è una battaglia e quando vai a combattere non c’è nessuna ragione per ridere o essere contento - le sue parole -. Sono molto concentrato sul fatto che alla fine ne debba restare solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra".

E la sua squadra finora sta andando molto bene, forse anche oltre le aspettative, con l'Inter che è seconda in classifica a un solo punto dalla schiacciasassi Juventus. E forse qualche merito è anche della gestione extra campo.

"In periodo di competizione, il rapporto non deve durare a lungo", ha detto Conte confessando di dare ai suoi ragazzi anche consigli sul sesso. "Bisogna fare il minor sforzo possibile - ha spiegato il mister - quindi restando sotto la partner. Preferibilmente con le proprie mogli, così - ha concluso - non sei costretto a fare una performance eccezionale".