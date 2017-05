Genoa-Inter 1-0: nerazzurri contestati dai tifosi al Marassi

Mister Pioli, prima della partita, aveva detto che con il Genoa era il momento - per l'Inter - di tornare a vincere. E invece a Marassi, domenica 7 maggio, il Genoa ha battuto i nerazzurri per 1 a 0, peraltro con rete dell'ex Pandev, inchiodando la squadra milanese al settimo posto in classifica a 56 punti (insieme alla Fiorentina) a tre giornate dal termine della stagione. E Candreva ha sbagliato il rigore (per fallo di mano) che avrebbe riportato in parità il punteggio.

E dalla curva degli ospiti, al Marassi, è scattata la contestazione alla squadra interista. I tifosi nerazzurri presenti sugli spalti a Genova hanno applaudito Pandev (che, a sua volta, non ha esultato per il gol) e riversato insulti ai giocatori e alla panchina: "Andate a lavorare", "Tirate fuori i c..." e altro ancora.

Sassuolo, Lazio e Udinese saranno le prossime (e ultime) avversarie dei nerazzurri, che ancora puntano al sesto posto (preliminari di Europa League) ora del Milan, a 59 punti con la possibilità di allungare ulteriormente: domenica sera c'è infatti Milan-Roma al Meazza.

Il bilancio sintetico dei nerazzurri dopo la partita al Marassi non è certo dei migliori: Kondogbia espulso e Medel (diffidato) ammonito non ci saranno per l'incontro casalingo del Sassuolo. Nelle ultime sei partite, l'Inter ha pareggiato contro il Milan e perso tutte le altre.

Per il Genoa, al contrario, si tratta di un risultato importantissimo in chiave salvezza: se la dovrà vedere con Empoli e Crotone, che hanno entrambe vinto i rispettivi incontri, mentre il Palermo proprio il 7 maggio è stato condannato alla Serie B. Anche i rossoblu vengono da un periodo "nero" di contestazioni alla squadra da parte dei tifosi.