"Avete il ponte crollato": il presunto coro dei tifosi del Milan nella partita contro la Samp

Post partita infuocato per Milan-Sampdoria, la gara dell'Epifania che ha sancito il ritorno in rossonero di Ibrahimovic e che è finita con uno scialbo 0-0. Non solo Ibra e poche emozioni, però. Perché durante la gara qualche tifoso della curva milanista avrebbe intonato un coro rivolto ai tifosi avversari con a tema il crollo del Ponte Morandi, la tragedia in cui persero la vita quarantatré persone.

Alcuni supporters rossoneri, infatti, al posto del "classico" "si sente puzza di pesce, avete il mare inquinato", si sarebbero lasciati andare a un ben più grave "si sente puzza di pesce, avete il ponte crollato".

Il coro non è stato segnalato nell'immediatezza e - a onor del vero - sembra che nel referto del giudice sportivo non sia stato riportato, ma il caso si è acceso il giorno successivo, quando su alcune pagine Facebook di tifosi doriani sono apparsi i racconti di testimoni che avrebbero sentito il coro con le proprie orecchie.

Nella giornata di mercoledì, poi, la "bomba" è esplosa definitivamente. Il primo a prendere la parola è stato Giovanni Toti, presidente della Liguria: "La partita Milan-Sampdoria si doveva fermare per gli squallidi cori fatti da persone che non possono definirsi tifosi ma soltanto idioti - ha detto -. Chiediamo subito un intervento della Lega Serie A. Tutta Italia deve tifare per noi, non contro. È una brutta pagina del calcio che non ci piace e non ci rappresenta. Subito le scuse".

In serata, poi, è stato il momento di Marco Bucci, sindaco di Genova: "Ho appreso oggi dalla stampa dei beceri cori che una sparuta parte della tifoseria milanista ha lanciato dalla sua curva domenica scorsa durante Milan-Sampdoria. Espressioni offensive non solo per la comunità genovese ma per l’Italia intera che il 14 agosto 2018 ha vissuto una tragedia piangendo 43 vittime, contando centinaia di famiglie sfollate e mettendo a rischio l’economia di una città proiettata verso il futuro - ha scritto sul suo profilo social -. Un coro che tocca in profondità il dolore di chi quel giorno ha perso figli, fratelli, familiari e amici. Un coro che apre ferite pesanti".

E ancora: "Un coro indegno che non rispecchia l’animo con cui milioni di italiani hanno vissuto quel momento. Gli sfottò tra curve calcistiche devono rispettare il canone della dignità che, in questo caso, è stato ampiamente superato. Mi auguro che chi di dovere possa prendere le dovute misure per condannare certi atteggiamenti e - ha concluso - che episodi di questo tipo non si ripetano mai più".

Al momento, comunque, dalle due società non sono arrivati commenti, né sono stati presi provvedimenti dalla Lega calcio.