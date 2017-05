Inter, Daspo per 14 ultras della curva Nord

Arrivano le punizioni per il prepartita turbolento di Inter-Roma dello scorso 26 febbraio, quando in un paio di occasioni i tifosi nerazzurri avevano cercato di arrivare a contatto con i “rivali” giallorossi nelle vicinanze di San Siro.

Venerdì, infatti, il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso quattordici Daspo - il divieto di accesso alle manifestazioni sportive - nei confronti di altrettanti sostenitori interisti, tutti ritenuti responsabili del tentativo di aggressione.

Il gruppo - spiegano da via Fatebenefratelli in una nota - si era allontanato del “Baretto” in piazzale Angelo Moratti, consueto luogo di ritrovo dei tifosi della curva Nord, per dirigersi verso via Tesio con l’intento di raggiungere il “Cafè des Artistes” dove, dal primo pomeriggio, si erano riuniti una cinquantina di supporter romanisti. Soltanto l’intervento della polizia, in due diversi momenti, aveva impedito che le due fazioni potessero entrare a contatto.

Proprio in quei momenti di tensione un funzionario di polizia era rimasto ferito a una gamba dallo scoppio di una bomba carta.

Per i tifosi, la polizia ha imposto anche l'obbligo di firma nel giorno delle partite dell'Inter.