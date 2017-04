Inter - Milan: il primo derby 'cinese' scatena l'ironia del web e San Siro 'parla' mandarino

A San Siro si gioca il primo derby della storia a mezzogiorno e mezzo ma anche il primo 'cinese', con Inter e Milan in mano a società arrivate da 'Pechino' (LA PARTITA).

Si sono viste anche alcune bandiere rosse della Repubblica Popolare a colorare il piazzale di San Siro. L'orario di pranzo, servito soprattutto per intercettare la prima serata televisiva alle longitudini di Pechino e dintorni, ha catalizzato l'attenzione globale sulla partita (QUI LA DIRETTA).

VIDEO: "Fozza Inda vs Fozza Mila"

Tutto esaurito allo stadio, e non passano inosservati i numerosi spettatori cinesi, un po' con indosso le maglie nerazzurre, un po' con quelle rossonere, pronti a posare per i fotografi dietro le bandiere rosse a cinque stelle. Sono studenti e lavoratori di stanza a Milano, nonché turisti e appassionati sbarcati apposta per l'appuntamento storico, a due giorni dal passaggio di proprietà del Milan nelle mani di Li Yonghong, atteso allo stadio per il suo debutto da presidente rossonero, dove potrà incontrare Steven Zhang, figlio del patron interista Zhang Jindong.

Il derby cinese ha scatenato l'ironia di molti sul web: ecco alcune foto.

VIDEO | La storia del Milan di Berlusconi