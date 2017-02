Juventus-Inter diretta streaming: dove vedere la partita

Juventus-Inter si sfidano domenica 5 febbraio alle ore 20.45 nel posticipo serale della ventitreesima giornata del campionato di serie A 2016-2017. La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, dà l’occasione all’Inter di continuare a rincorrere quella Champions fortemente voluta da Zhang Jindong, il nuovo proprietario cinese subentrato a Erick Thohir e allo storico patron Massimo Moratti, che potrebbe tornare da presidente onorario.

Juventus-Inter, derby d’Italia numero 168 in serie A, arriva nel momento perfetto per le due squadre, entrambe al massimo della loro forma. L’Inter, dopo l’arrivo in panchina di Stefano Pioli - subentrato a quel Frank De Boer a sua volta chiamato ad agosto inoltrato al posto di Roberto Mancini - sembra aver trovato finalmente la quadratura del cerchio. Col tecnico emiliano in panca, i nerazzurri hanno vinto le ultime sette partite di fila in campionato - l’unica sconfitta è arrivata in coppa Italia con la Lazio - e le affermazioni contro Pescara - 3-0 in casa - e Palermo - cinico 0-1 al Barbera - hanno regalato alla Beneamata il quarto posto in classifica a soli tre punti dal Napoli terzo, ultimo posto utile per giocare la Champions League il prossimo anno.

I bianconeri, dal loro canto, arrivano a Juventus-Inter - come sempre negli ultimi anni - da primi della classe. Dopo qualche passaggio a vuoto, che comunque non ha tolto agli uomini di Allegri lo scettro della serie A, l’allenatore toscano ha “inventato” il nuovo modulo 4-2-fantasia con Pjanic, Cuadrado, Mandzukic, Dybala e soprattutto Higuain tutti contemporaneamente in campo: un sistema di gioco che sta tornando a regalare alla Vecchia Signora un alone di strapotere e invincibilità.

Ma l’Inter ha già mostrato di sapere come battere la Juve - all’andata finì 1-2 con Icardi e Perisic sugli scudi - e in campo è pronta a giocarsi tutte le proprie carte. Pioli si affiderà a quelli che ormai sono i suoi fedelissimi e tante delle speranze dei nerazzurri passeranno, proprio come all’andata, dai piedi di un Perisic sempre più decisivo e dal fiuto del gol di capitan Mauro Icardi, sempre più simbolo dell’Inter e bestia nera della Juve. In mezzo al campo, invece, a comandare le operazioni di gioco sarà il baby Gagliardini, arrivato a gennaio dall’Atalanta e già perfettamente integrato negli schemi di Pioli. Un Pioli che, in caso di necessità, potrà contare anche su Gabigol, l’asso arrivato in estate dal Santos per 27,5 milioni di euro, che con l’allenatore emiliano sta trovando molto più spazio rispetto a quello concessogli da De Boer.

La partita, fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 5 febbraio, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium. La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect. Inoltre, si possono trovare in rete numerosi portali - come Socceron - che raccolgono link - alcuni dei quali in Italia potrebbero essere considerati illegali - che permetteranno di assisteranno alla partita in streaming gratis.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER:

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain; Allenatore: Allegri;

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi, Gabbiadini, Kondogbia, Candreva, Brozovic, Perisic, Icardi; Allenatore: Pioli