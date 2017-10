Chievo Verona-Milan diretta streaming: dove vedere la partita live

Chievo Verona-Milan si sfidano mercoledì 25 ottobre alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di serie A 2017-2018.

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, rischia di essere l'ultima chiamata per Vincenzo Montella, già in bilico dopo un avvio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative.

Chievo-Milan per uscire dalla crisi

Yonghong Li - il nuovo presidente cinese che lo scorso 13 aprile ha rilevato ufficialmente il club di via Aldo Rossi dalle mani di Silvio Berlusconi - non può infatti essere contento di una squadra che in 9 partite ha messo insieme 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e altrettante sconfitte. Montella, dopo un mercato estivo da oltre 200 milioni di euro firmato dal duo Fassone-Mirabelli, è chiamato a trovare una quadra che al momento appare difficilissima per far ripartire il suo Milan, turbato anche dalle voci - arrivate proprio dall'ex presidente Berlusconi - su presunti problemi finanziari.

Un Milan che nelle ultime quattro gare ha raccolto la miseria di 1 punto, arrivato nell'ultimo turno in casa con il Genoa grazie a uno 0-0 accompagnato dai fischi di tutto San Siro. Prima ancora erano invece arrivate la sconfitta di Genova - 2-0 con la Samp in una partita praticamente non giocata dal Diavolo -, la sconfitta di Roma - 2-0 con i giallorossi - e la batosta del derby, un 3-2 all'ultimo respiro firmato da Mauro Icardi. Ora, la parola d'ordine per Montella e i suoi è, necessariamente, ripartire.

Piano opposti, ovviamente, per il Chievo Verona di Rolando Maran, finora protagonista dell'ormai classico campionato di sostanza e concretezza. I clivensi - squadra esperta e quadrata - vengono dall'incredibile 3-2 nel derby contro il Verona e non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Chievo-Milan, le probabili formazioni della partita

Contro il Chievo, il Milan dovrà a fare a meno di Leonardo Bonucci, diventato - suo malgrado - l'emblema di una stagione iniziata malissimo. Dopo i 40 milioni di euro spesi per lui in estate e la fascia di capitano "regalatagli" dalla società, il numero 19 rossonero è sembrato un lontano parente di quello visto in maglia Juve e contro il Genoa si è fatto espellere per una gomitata a Rosi, che gli è costata due giornate di squalifica. In campo, invece, ci dovrebbe essere Andrè Silva, altro grande acquisto dell'estate rossonera che finora non ha mantenuto le promesse.

I gialloblù, con ogni probabilità, confermeranno in pieno la formazione del derby e si affideranno ancora una volta a Pucciarelli e Inglese, autore di una doppietta e prossimo promesso sposo del Napoli.

Chievo-Milan, la diretta streaming della partita

La partita, fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 25 ottobre, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium.

La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect.