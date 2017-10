Inter-Milan diretta streaming: dove vedere il derby live

Inter-Milan si sfidano domenica 15 ottobre alle ore 20.45 nel posticipo serale dell'ottava giornata del campionato di serie A 2017-2018.

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, è il derby della Madonnina numero 219.

Inter-Milan, il derby cinese

Per la seconda volta nella storia - il primo inedito assoluto era andato in scena lo scorso 15 aprile - Inter-Milan sarà anche la sfida fra due presidenze cinesi. Zhang Jindong - numero uno nerazzurro - si troverà infatti a stringere la mano a Yonghong Li, che il 13 aprile dello scorso anno ha rilevato ufficialmente il club di via Aldo Rossi dalle mani di Silvio Berlusconi, che ha detto addio dopo oltre trentuno anni e ventinove trofei.

Inter-Milan sarà poi la sfida delle coppie dirigenziali. Ausilio e Sabatini - che sul mercato hanno scelto la strada della continuità e delle spese contenute - si confronteranno con il duo Mirabelli-Fassone, che in estate hanno speso quasi duecento milioni di euro per rifondare il Diavolo. Un primo giudizio sulle due coppie, anche se parziale, arriverà domenica sera alla fine del derby, che dirà chi - per ora - ha fatto meglio.

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

Al momento, la classifica dice che in vantaggio c'è l'Inter. Luciano Spalletti, arrivato in estate al posto dell'esonerato Stefano Pioli, sembra aver trovato già la formula giusta e in sette partite di campionato ha portato a casa 19 punti. Un po' più in difficoltà, invece, Vincenzo Montella, che si è fermato a 12 punti, soprattutto a causa delle sconfitte con la Roma - 0-2 a San Siro - e con la Lazio, 4-1 all'Olimpico.

Per il derby Inter-Milan, inevitabilmente, i due tecnici si affideranno ai loro uomini migliori. Tante, tantissime, delle speranze dell'Inter passano dai piedi di Ivan Perisic, che ha rinnovato dopo un'estate passata con la valigia in mano, e di Mauro Icardi, sempre più capitano e sempre più decisivo. Il Milan, invece, spera di trovare finalmente il miglior Bonucci - uno degli acquisti più incredibili dell'estate rossonera - e spera nella voglia di Andrè Silva, arrivato come futuro campione ma ancora poco decisivo in campionato.

Inter-Milan, la diretta streaming del derby

La partita, fischio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 15 ottobre, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium.

La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect.