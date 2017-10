Inter-Sampdoria diretta streaming: dove vedere la partita live

Inter-Sampdoria si sfidano martedì 24 ottobre alle ore 20.45 nell'anticipo serale della decima giornata del campionato di serie A 2017-2018.

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, dà la possibilità all'Inter di regalarsi - almeno per una notte - il primato solitario in classifica.

Inter-Samp, i nerazzurri per il primo posto

Gli uomini di Spalletti - arrivato in estate e già pieno padrone dell'Inter - finora hanno superato tutti gli esami a pieni voti e in campionato hanno raccolto sette vittorie e due pareggi, restando l'unica squadra - insieme al Napoli - ancora imbattuta. Proprio contro i partenopei, nell'ultimo turno, i nerazzurri hanno dimostrato di essere pronti per restare nei piani alti della classifica riuscendo a uscire dal San Paolo con la porta immacolata e con un punto in tasca. Questa ulteriore iniezione di fiducia - arrivata soltanto sette giorni dopo il derby vinto all'ultimo respiro per 3-2 contro il Milan - potrebbe mettere altra convinzione e forza nella testa e nelle gambe di Icardi e compagni, ben consapevoli che tre punti significherebbero primo posto in classifica.

A San Siro, però, l'Inter si troverà di fronte una Sampdoria in piena forma e tra le vere sorprese di questo campionato. I blucerchiati hanno già regalato un dispiacere a una milanese - il Milan è caduto 2-0 a Marassi - e vengono dall'esaltante vittoria ottenuta contro il Crotone, caduto per 5-0 a Genova.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni della partita

L'Inter, salvo sorprese, scenderà in campo con la formazione tipo, per una gara che vale tanto. Confermatissima la spina dorsale dei nerazzurri, con Handanovic a difendere i pali, Milan Skriniar a guidare la difesa, Matias Vecino a spaccare in due il centrocampo avversario e Mauro Icardi - sempre più capitano e sempre più goleador - a cercare di trasformare in rete ogni minima occasione proprio contro la squadra che lo portò in Italia da ragazzino.

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, invece, punterà tutto sulla coppia d'attacco Quagliarella-Zapata che tanto bene ha fatto finora. Alle loro spalle dovrebbe agire quel Gianluca Caprari che proprio l'Inter ha venduto alla Samp per 15 milioni di euro.

Inter-Sampdoria, la diretta streaming della partita

La partita, fischio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 24 ottobre, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium.

La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect.