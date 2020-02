Lazio-Inter diretta streaming: dove vedere la partita in diretta. Le probabili formazioni

Domenica all'Olimpico va in scena il match clou della 24/a giornata della Serie A e con la classifica sempre più corta in vetta, quella tra Inzaghi e Conte è una gara che mette in palio punti scudetto. I nerazzurri devono riscattare il passo falso in Coppa Italia con il Napoli e cercano la vittoria in trasferta per far sentire ancora più pressione alla Juventus.

Lazio-Inter: Inzaghi

"Sentire parlare di sfida scudetto fa effetto, la classifica dice questo, affrontiamo un avversario forte e determinato, cercheremo di fare una grande partita di fronte ai nostri tifosi. Sarà importante ma non decisiva perché dopo ci saranno ancora 14 gare da giocare. Certo, vincere una partita simile, però, darebbe una grande spinta in più". Così Simone Inzaghi alla vigilia della partita con l'Inter allo stadio Olimpico. Il tecnico della Lazio, sulla lotta a tre al vertice, riconosce che "la Juventus è davanti a tutti da anni per programmazione ed idee, quest'anno noi e l'Inter faremo di tutto per crearle dei problemi nella conquista del nono scudetto consecutivo".

"Partita scudetto? E' una partita tra due outsider del campionato italiano. E' questa la definizione migliore per la partita di domani'': dice invece il tecnico dell'Inter Antonio Conte in vista del match contro la Lazio. ''Loro sono ormai una realtà consolidata nel campionato italiano. L'anno scorso hanno vinto la Coppa Italia - aggiunge - quest'anno la Supercoppa. Si stanno imponendo a livello di trofei. Hanno tenuto i giocatori più forti aggiungendone di nuovi e c'è l'ottimo lavoro di Inzaghi''.

Lazio-Inter: Conte

Probabili formazioni di Lazio-Inter

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu, 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony, 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 5 Bastos, 93 Vavro, 5 J. Lukaku, 16 Parolo, 32 Cataldi, 77 Marusic, 11 Correa, 34 Adekanye). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lulic. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Luiz Felipe.

Inter (3-5-2) 27 Padelli; 2 Godin, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 87 candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez (1 Handanovic, 22 Stankovic, 13 Ranocchia, 2 Godin, 18 Asamoah, 33 D'Ambrosio, 34 Biraghi, 11 Moses, 24 Eriksen, 20 Borja Valero, 7 Sanchez). All. Conte Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Esposito Squalificati: nessuno Diffidati: D'Ambrosio.

Arbitro: Rocchi di Firenze

Quote Snai: 2,35 3,45 2,90.

Secondo gli analisti di Planetwin365 la Lazio ha i favori del pronostico (2,41) anche se l'Inter insegue a 2,97. Puntano sui biancocelesti anche i tifosi che tendono a confermare il verdetto dei quotisti di Planetwin365: il 40% si schiera per Inzaghi, mentre il 32% crede nella vittoria nerazzurra. Il pareggio, quotato 3,35, convince il 28% dei supporter. Secondo gli analisti, lo scontro entrerà subito nel vivo con una rete attesa nei primi 15 minuti di gioco (2,85) a favore della Lazio (1,84) firmata da Immobile, primo marcatore dell'incontro (5,00).