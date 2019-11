Milan-Lazio diretta streaming: dove vedere la partita live

Il Milan e la Lazio si affrontano per l'11esima giornata di Serie A. La partita è alle 20.45 di domenica 3 novembre (la cronaca di Milan-Lazio).

Pioli: "Bisogna credere alla Champions"

Il Mlian arriva dopo la vittoria contro la Spal. "Nella testa dei giocatori, battere una squadra molto forte aumenta la convinzione, l'obiettivo è vincere per migliorare la classifica". Stefano Pioli spera che la sfida contro la Lazio possa rappresentare una svolta per il Milan, sicuro che la Champions League sia ancora un traguardo raggiungibile.

"Bisogna crederci: se credi a una cosa, diventa possibile e ti impegni giorno e notte per ottenerla - ha detto, a Sky -. Poi, a fine stagione, tireremo le somme, ma assolutamente bisogna crederci, dimostrare di essere squadra dall'inizio alla fine. Quando siamo squadra ce la possiamo giocare con tutti".

Dopo il gol vittoria contro la Spal, l'allenatore ha anche apprezzato l'autocritica di Suso per le prestazioni precedenti. "Quello che ha fatto Suso - ha spiegato - è il segnale di una squadra che vuole provare a svoltare, non conta chi gioca ma il lavoro di squadra, il sacrificio per i compagni".

Le probabili formazioni di Milan - Lazio

Per un problema muscolare nella zona dell'anca l'attaccante del Milan Suso non ci sarà contro la Lazio. Come rende noto il club rossonero, lo spagnolo ha un "risentimento all'ileopsoas di sinistra" e quindi non è stato convocato, così come Mateo Musacchio, alle prese con un "problema al muscolo adduttore breve della gamba destra".

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer (Biglia), Kessiè (Krunic); Castillejo, Piatek (Leao), Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (Radu); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile (Caicedo), Correa.

Milan-Lazio: il servizio Atm per lo stadio

Allo stadio in metropolitana. Per raggiungere lo stadio usate la linea M5 fino a San Siro Stadio o la linea M1 fino a Lotto.

Segesta e Ippodromo chiuse temporaneamente

Su disposizione della Questura, al termine della partita chiuderemo le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, in alternativa potete usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Bus e navette speciali dal parcheggio Lampugnano

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Abbiamo previsto anche un servizio navette che collegano il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate

Linea 16: prima dell’inizio della partita, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié prima di piazza Axum.

Linea 49: da due ore prima dell’inizio della partita, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine della partita per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

Linee 64 e 80: dalla fine della partita per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

Linea 98: dalla fine della partita per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.