Milan-Napoli diretta streaming: dove vedere la partita live

"E' un momento delicato, da affrontare con consapevolezza e realismo. Contro il Napoli voglio che il Milan dia il 200%, di fronte a 60mila persone". Lo dice Stefano Pioli, prima della gara contro il Napoli: "Si riparte dalla prestazione con la Juve, abbiamo certi valori e dobbiamo metterli sul campo".

Il tecnico del Milan " non giudica" le difficoltà della squadra di Ancelotti: "Saranno motivati e determinati ma noi non saremo da meno. Rispettiamo le loro qualità, sono attrezzati per la Champions e vincere lo scudetto ma noi dobbiamo giocare da Milan e per il Milan".

Il campo dice che il Napoli non vince in campionato da oltre un mese. Le carte bollate dicono che i giocatori avranno entro lunedì una raccomandata con un taglio sullo stipendio mensile dal 25 al 50%. I due binari della crisi azzurra corrono paralleli e domani sera a San Siro Carlo Ancelotti proverà a interrompere il primo, sfidando il suo Milan, il club con cui ha vinto due Coppe Campioni da giocatore e due Champions League da allenatore.

Il tecnico emiliano è però concentratissimo sul presente e sa di iniziare 180' decisivi anche per il suo futuro personale: Aurelio De Laurentiis, di ritorno da Los Angeles, vuole un segnale forte a Milano e nella trasferta di mercoledì a Liverpool per rinsaldare una fiducia che c'è ma potrebbe presto cominciare a traballare.