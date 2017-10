Napoli-Inter diretta streaming: dove vedere la partita live

Napoli-Inter si sfidano sabato 21 ottobre alle ore 20.45 nell'anticipo serale della nova giornata del campionato di serie A 2017-2018.

La partita, che sarà trasmessa in diretta streaming su pc, smartphone e tablet dalle applicazioni di Sky Calcio e Mediaset Premium, mette in palio il primo posto della classifica.

Napoli-Inter, in palio il primo posto

Quello del San Paolo - e a inizio anno non era affatto scontato - sarà un big match che vale per la vetta della classifica, al momento occupata proprio dal Napoli di Maurizio Sarri. Due punti dietro c'è l'Inter di Spalletti: una squadra che fino ad ora non ha ancora perso e ha vinto sette delle otto partite giocate.

I nerazzurri arrivano a Napoli con l'umore alle stelle dopo la vittoria all'ultimo minuto nel derby di Milano e andranno in campo per giocarsi tutte le loro chance di guadagnare il primato solitario in campionato. Il Napoli, dal canto suo, sembra una macchina perfetta: in serie A ha solo vinto - 24 punti su 24 disponibili - ma viene dalla cocente sconfitta contro il Manchester City in Champions League.

Napoli-Inter, le probabili formazioni della partita

Spalletti - arrivato in estate e già pieno "padrone" dell'Inter - con ogni probabilità non cambierà nessuno degli 11 scesi in campo nel derby. E tanto, tantissimo - neanche a dirlo - passerà dai piedi di Mauro Icardi, che con una tripletta ha mandato a tappeto il Milan regalando una serata da sogno ai suoi tifosi. Il capitano ha già dimostrato che se ben imbeccato sa essere letale e le speranze di successo dei nerazzurri passano proprio dallo stato di grazie del bomber argentino.

Anche Sarri, salvo sorprese, manderà il campo il suo Napoli migliore, affidandosi al sempre pericoloso Dries Mertense. Il tecnico toscano, però, potrebbe dover fare a meno di Lorenzo Insigne, infortunatosi nella gara di Champions e a serio rischio forfait.

Napoli-Inter, la diretta streaming della partita

La partita, fischio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 21 ottobre, verrà trasmessa in diretta Tv da Sky Calcio e Mediaset Premium.

La gara sarà visibile anche in streaming live da pc, smartphone e tablet grazie alle applicazioni SkyGo e Mediaset Connect.