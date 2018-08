Calhanoglu (Milan) divorzia dalla moglie: "Onore mio e della mia famiglia nel fango"

Non solo l'arrivo del Pipita. Non inizia nei migliori dei modi, almeno nella sfera della serenità privata, la stagione 2017/2018 per Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, che ha comunicato la decisione di divorziare dalla moglie Sinem Gundogdu sposata nell’ottobre del 2015. Non sono ancora note le cause specifiche.

La fine la comunica il calciatore con un duro post su Instagram.

“Ho deciso di non commentare il mio divorzio per rispetto. Ma il mio silenzio viene male interpretato e l’impressione è che venga deliberatamente scaricata la colpa su di me. Ho deciso di farmi avanti perché il mio onore e l’onore della mia famiglia stanno venendo trascinati nel fango – si legge nel post del numero 10 del Milan –. Sarà un divorzio irresponsabile perché qualcosa di grave, qualcosa di imperdonabile, è successo – qualcosa che non consente di fare marcia indietro. Se ci fosse un bambino come frutto di questo matrimonio, naturalmente affronterei le mie responsabilità. Ma non manterrò alcun contatto con la mia ex moglie e la sua famiglia. Aspetterò l’udienza in tribunale per spiegare gli eventi che hanno portato a questa decisione. Solo allora saprete la verità e potrete capirmi”.