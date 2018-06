Esami di maturità, anche Donnarumma alle prese con il tema di italiano

Gianluigi Donnarumma sta sostenendo l'esame di maturità insieme a oltre mezzo milione di studenti di tutta Italia. Il 20 giugno è il giorno della prima prova scritta, quella del tema di italiano. Per la cronaca, le tracce scelte dal ministero sono l'analisi del "Giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani, la solitudine nell'arte e nella letteratura, la creatività, le masse e la propaganda, il dibattito sulla clonazione, la cooperazione internazionale (con focus su De Gasperi e Moro), l'uguaglianza nella Costituzione italiana.

Il portiere del Milan e della Nazionale italiana, classe 1999, si è recato all'Itc Fermi di Castellanza, in provincia di Varese, ed è entrato da una porta secondaria per poi "mischiarsi" agli altri studenti dell'istituto. Se tutto andrà bene, tra pochi giorni sarà ragioniere.

Nel 2017 l'estremo difensore rossonero avrebbe dovuto sostenere la maturità (in un'altra scuola: il Da Vinci di Vigevano) ma all'ultimo momento ha rinunciato e si è recato in vacanza a Ibiza. Il motivo della rinuncia era la grande tensione accumulata con le polemiche sul rinnovo del suo contratto con la società di via Aldo Rossi.

Donnarumma aveva infatti precedentemente deciso di non rinnovare per trasferirsi al Paris Saint Germain, che aveva offerto la cifra stratosferica di 13 milioni di euro a stagione. In seguito alle roventi polemiche che ne avevano fatto un "caso nazionale", aveva poi trovato un accordo con i rossoneri: 6 milioni all'anno per 5 stagioni con clausole sulla qualificazione alla Champions League.

Immediatamente dopo l'accordo, all'inizio di luglio avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità, che gli erano stati posticipati per il precedente impegno come portiere della Nazionale Under 21 al Campionato Europeo in Polonia; ma la tensione era troppa e "Gigio" aveva preferito perdere l'anno e rilassarsi.