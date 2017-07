Donnarumma, vicinissimo il rinnovo col Milan: 6 milioni a stagione

Potrebbe avere un lieto fine la telenovela di Gigio Donnarumma al Milan. Secondo quanto appena riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan e Donnarumma avrebbero raggiunto l'accordo totale per il rinnovo di contratto. Manca solo la firma del portiere rossonero, che dovrebbe arrivare a brevissimo.

Quanto guadagnerà Donnarumma al Milan

Questi i dettagli alla base dell'intesa raggiunta: 6 milioni di euro all'anno al giocatore per le prossime cinque stagioni. All'interno del contratto è stata inserita una doppia clausola: 100 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League, 50 milioni in caso di mancata qualificazione.

Tra i punti salienti (da confermare) verrà ingaggiato anche il fratello Antonio come terzo portiere, lui che era già transitato dal settore giovanile e della primavera dei rossoneri. Per lui un ingaggio di 1 milione all'anno. Accettando il Milan, Gianluigi Donnarumma ha rifiutato una proposta del Paris Saint Germain, che aveva messo sul piatto la cifra stratosferica di 13 milioni a stagione più una serie di benefit, come tre auto di lusso e tre case a disposizione.