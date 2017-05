Giro d’Italia: Milano incorona Tom Dumoulin, Quintana secondo e Vincenzo Nibali terzo

Il vincitore del centesimo Giro d’Italia è Tom Dumoulin. L’olandese, il primo nella storia a vincere la corsa rosa, si porta a casa il “Trofeo senza fine” grazia al secondo posto nella cronometro Monza-Milano.

Secondo posto del podio per Nairo Quintana - maglia rosa fino a domenica mattina e 27esimo nella crono - e medaglia di bronzo per l’italiano Vincenzo Nibali, che chiude in classifica generale con nove secondi di ritardo dal colombiano.

La cronometro finale, invece, va a Van Edmen, che ha percorso i 29,3 chilometri del tracciato in 33’ e 8’’.

"Sono incredulo per questa vittoria, non so cosa dire, è un sogno che si avvera per me - sono state le prime parole di Dumoulin -. Quando mi hanno detto che avevo vinto non volevo crederci, è incredibile, sono molto felice, non avrei mai immaginato di esserlo in questo modo. Quintana oggi ha fatto una splendida cronometro, complimenti".

Non solo maglia rosa però. La maglia azzurra della classifica gran premio della montagna è andata a Mikel Landa. Bob Jungels invece si è portato a casa la maglia bianca come miglior giovane, mentre Fernando Gaviria ha conquistato la maglia ciclamino della classifica a punti.

Si chiude così, con un po’ di amarezza per i colori italiani, una giornata fantastica per Milano e i milanesi, che hanno risposto presente al richiamo del giro e hanno riempito le strade del percorso e piazza Duomo.

Anche il sindaco Giuseppe Sala, prima che la corsa entrasse nel vivo, si era detto "entusiasta" della giornata conclusiva del Giro in Piazza Duomo. "Mi sembra una bella festa e che tutti siano molto soddisfatti. Sta andando tutto meravigliosamente bene. Io sono contento, noi a Milano lo siamo, e vorremmo fare ancora di più. La cronometro è bellissima, cercheremo di portarla a Milano anche per i prossimi due o tre anni".

Sala ha poi annunciato che a partire dal prossimo ottobre tornerà in funzione a Milano il Velodromo Vigorelli. "Milano e la Brianza hanno molti appassionati di ciclismo. Milano - ha concluso - può e deve fare qualcosa di più”.

Ph: La classifica della crono Monza-Milano