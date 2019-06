Una stellina dell'ippica brilla nel cuore di Sesto San Giovanni

Si chiama Emma Andena, ha 13 anni e frequenta la terza media all’istituto dei Salesiani a Sesto San Giovanni. È nella squadra vincitrice della categoria under 14 (La squadra Dell’Alba Jokers) del Campionato Italiano di Mounted Games (MG) o giochi montati – al centro ippico lo Scoiattolo di Pontedera – che rappresentano una branca dell’equitazione che può essere praticata ad ogni età su pony o cavalli non più alti di 148 cm. «Dedico la vittoria al mio pony Sky e ai miei coach Andrea e Benny, che in soli sei mesi mi hanno portato a questi livelli», dice.

L’equitazione è sempre stata la sua passione. Monta dall’età di 6 anni, nasce con il Salto ostacoli, pratica due discipline in contemporanea ottenendo dei buoni risultati sia in salto che in Club, vincendo l’oro nel campionato Italiano Pony Games nella categoria B2 e nella Jump 40 Under 14 nel 2017. Si sposta definitivamente nel mondo dei Mounted Games all’inizio del 2018 con il suo nuovo pony Skylark Nutkin, detto Sky.

Ha partecipato ai campionati Europei invdividuali U14 del’agosto 2018 svolti a La Bonde in Normandia classificandosi decima, ad 1 punto dalla finale. Dal mese di dicembre si allena in provincia di Torino al Centro ippico dell’Alba di Lombardore ed è allenata dal Coach Andrea Piazza. Nel Campionato Italiano a Coppie si è Classificata 7^ e finalmente ora sale sul gradino + alto del podio in una competizione così importante.