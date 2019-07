Milano sempre più "capitale": nel 2021 gli Europei di basket si giocheranno al Forum

Milano conquista l'Europa. Nel 2021, infatti, sotto la Madonnina si terranno gli Europei di basket, ai quali l'Italia sarà qualificata di diritto.

L'ufficializzazione è arrivata lunedì, durante la cerimonia di assegnazione che si è svolta a Monaco di Baviera, dove la Fiba ha annunciato le sedi dell'Eurobasket, che dopo trenta anni - ultima apparizione a Roma nel 1991 - torna in Italia. L’edizione del 2021, la 41esima dal 1935, si disputerà in quattro Paesi: la Germania - Colonia e Berlino - ospiterà un girone e tutta la fase finale, gli altri gruppi sono stati invece assegnati a Tbilisi, Praga e Milano, che festeggia un altro successo dopo essersi aggiudicata le Olimpiadi invernali del 2026.

Al torneo, in programma dal 17 al 29 agosto, prenderanno parte 24 squadre, che saranno divise in quattro girone. Le prime quattro formazioni di ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta.

"Milano sempre più internazionale"

“Dopo trenta anni l’EuroBasket torna a disputarsi in Italia - ha esultato Giovanni Petrucci, presidente della federazione italiana pallacanestro -. Abbiamo fortemente voluto questa organizzazione anche perché nel 2021 festeggeremo i 100 anni della nascita della federazione. Ringrazio la Fiba per aver valutato positivamente la nostra candidatura, la città di Milano e il nostro advisor commerciale Master Group Sport per il grande lavoro svolto sulla candidatura. Complimenti anche per il lavoro del Segretario Generale Maurizio Bertea, componente del Board di Fiba Europa. Siamo orgogliosi - ha concluso Petrucci - di poter portare il basket di altissimo livello al Forum di Assago. L’Italia è pronta per tornare ad essere uno dei centri più importanti del basket europeo”.

“Finalmente. Era da molto tempo che una manifestazione così importante non veniva organizzata in Italia - ha detto un felicissimo Dino Meneghin, volto storico del basket tricolore -. Un premio per il grande lavoro svolto dalla Fip e un premio per tutti i tifosi italiani che potranno ammirare alcune tra le migliori Nazionali. Un premio anche per la città di Milano, cosmopolita e in grado di dare sempre maggiori garanzie a livello internazionale”.

“Siamo orgogliosi che la Federazione internazionale abbia riconosciuto non solo la bontà della nostra candidatura ma anche e soprattutto i molteplici aspetti positivi che offre una città come Milano - le parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport -. Una scommessa vinta insieme alla Fip e che vedrà il nostro Paese in prima fila nell’organizzazione di una delle più attese competizioni di pallacanestro a livello non solo europeo. Come Master Group Sport cureremo l’organizzazione del girone al Forum di Assago e già da domani ci impegneremo affinché possa essere l’evento cardine nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Federazione”.