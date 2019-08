Eyuc 2019: tanta italia sul tetto d’Europa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ancora tanta Italia a Wroclaw, Polonia, agli EYUC 2019, i Campionati Europei Juniores Ultimate Frisbee, con 4 divisioni presenti alla manifestazione: le compagini U17 e U20, femminili e maschili. Quasi 100 atleti e 12 tra allenatori e staff, chiamati a portare alti i colori nazionali in questo sport che continua a registrare un numero sempre crescente di appassionati. Dopo un’intensa settimana di gare, la classifica finale ha visto la Nazionale U17 femminile piazzarsi al quarto posto, la U17 maschile aggiudicarsi la medaglia d’argento, la U20 femminile nona e la U20 maschile vincere l’oro. Presenti nelle rispettive Nazionali U17 anche 4 atleti della 360 Ultimate Team: Teresa Brugnoli, Alessandra Pivetta, Elisa Scotti e Nicolò Mazzola. “Nata non più di tre anni fa – sottolinea Francesco Vianello, Presidente dei 360 Ultimate Team – la nostra associazione vuole continuare a essere un nuovo trampolino di lancio di questo magnifico sport per il capoluogo lombardo, concentrando la propria attività soprattutto sullo sviluppo del settore giovanile”. Foto 2 Nicolò Mazzola con (da sinistra) Alessandra Pivetta, Teresa Brugnoli, Elisa Scotti, atleti della 360 Ultimate Team

