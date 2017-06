Fabio Capello è il nuovo allenatore del Suning: contratto da 10 milioni

Fabio Capello è il nuovo allenatore della squadra cinese Jiangsu Suning, della stessa proprietà dell'Inter. Nelle ultime ore per la compagine cinese si era parlato di Paulo Sousa e, prima ancora, di Stefano Pioli, in uscita dall'Inter, che però poi è stato chiamato dalla Fiorentina.

Capello sarà affiancato da Cristian Brocchi, Gianluca Zambrotta, Gampiero Ventrone (preparatore atletico nella Juventus di Marcello Lippi) e Franco Tancredi, in qualità di allenatore dei portieri. Per Capello (che ha già visitato le strutture del centro sportivo di Nanchino) è pronto un contratto da dieci milioni di euro a stagione per due anni.

Lo Jiangsu Suning è in crisi di risultati: in Super League (la massima serie cinese, da marzo a novembre), dopo dodici incontri, è al penultimo posto in classifica con 8 punti.

Capello ha concluso nel 1980 la sua carriera di calciatore nel Milan, squadra che poi ha allenato nel dopo Sacchi, dal 1991 al 1996, collezionando quattro scudetti (di cui tre consecutivi) e una Champions League. Dopo Roma, Juventus e Real Madrid è stato chiamato ad allenare prima la nazionale inglese e poi, fino al 2015, quella russa.