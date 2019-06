Ultras dell'Inter, la festa forse si farà all'Arena

Il 30 giugno si avvicina e la Curva Nord dell'Inter non ha ancora una location per la sua festa dei 50 anni di tifo organizzato nerazzurro. Il Comune di Milano si sta impegnando attivamente per trovare una soluzione, dopo che ormai sono stati esclusi i Giardini Montanelli di via Palestro nonostante l'intervento del milanese (e milanista) Matteo Salvini, ministro dell'Interno, che per venire incontro alle esigenze dei tifosi ha dato la disponibilità a garantire l'ordine pubblico nell'area.

Andrea Croci, referente della festa, sta dialogando in modo serrato con Palazzo Marino. L'assessore allo sport Roberta Guaineri gli ha proposto di utilizzare l'Arena, più adatta ad accogliere le circa 20 mila persone che si presume parteciperanno alla festa. E il tifo organizzato nerazzurro è disponibile all'idea.

D'altra parte l'Arena vanta una solida tradizione legata al mondo del calcio. E' stata infatti, nel 1910, il teatro dell'esordio assoluto della nazionale italiana; e dal 1930 al 1947 è stato lo stadio "di casa" proprio dell'Inter. Va però risolto un nodo. Il 29, cioè il giorno prima della festa, all'Arena si terrà un concerto organizzato da Emergency, che poi per il 30 ha in programma alcune conferenze nella Sala Appiani della "Civica".

Queste conferenze devono necessariamente essere spostate se la festa dell'Inter si farà qui. E si è già ipotizzato il Castello Sforzesco. Quanto al palco per il concerto del 29, si potrebbe mantenerlo montato un giorno in più, ma la cosa costerebbe circa 25 mila euro, una cifra molto superiore a quella che gli ultras nerazzurri vorrebbero spendere.