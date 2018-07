La Formula 1 sbarca in centro a Milano: 'corsa' delle monoposto su un circuito in Darsena

La Formula 1 sbarca a Milano. In centro a Milano.

Dal 29 agosto al 1 settembre, infatti, sotto la Madonnina andrà in scena il "F1 Milan Festival", un insieme di eventi e appuntamenti che precederanno il Gran Premio di Monza, in programma proprio per quel weekend.

Per l'occasione, le monoposto sfileranno - e correranno - nel capoluogo meneghino grazie al format ideato da Liberty Media, il cui scopo è avvicinare la Formula 1 alla gente puntando sullo spettacolo. E lo spettacolo a Milano è garantito perché Ferrari e soci correranno in un circuito interamente cittadino.

La pista esibizione delle monoposto - spiega la Gazzetta - partirà da piazza XXIV Maggio, correrà lungo viale D’Annunzio fino a piazzale Cantore e lì effettuerà un tornante che sempre da viale D’Annunzio riporterà le auto in XXIV Maggio. In viale Gorizia, invece, troverà posto la F1 House, la casa della Formula 1 aperta a tutti gratuitamente in cui ci saranno serate con uomini dello sport e grandi dj.

"Abbiamo avuto libertà creativa - l'annuncio di Massimiliano Ferramondo, responsabile di Balich, la società che curerà l'evento -. Mostreremo alla città qualcosa di unico. La prima volta della Formula 1 a Milano sarà speciale".