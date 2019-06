Il Milan ha un nuovo direttore sportivo: è Frederic Massara, ex Palermo e Roma

Sarà Frederic Massara il nuovo direttore sportivo del Milan, classe 1968, appena liberato dalla Roma dove è stato prima segretario generale e poi direttore sportivo, alla "corte" di Walter Sabatini con cui aveva iniziato al Palermo per poi seguirlo alla Roma e all'Inter.

Paolo Maldini, direttore tecnico con pieni poteri, ha quindi già riempito il tassello lasciato scoperto con il no di Igli Tare, "blindato" dalla Lazio. E manca solo la formalizzazione per il nuovo allenatore rossonero, che sarà Marco Giampaolo, in sostituzione di "Ringhio" Gattuso. La firma dovrebbe arrivare venerdì 14 giugno. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinforzare la rosa: si parla con sempre maggiore insistenza dell'arrivo di Stefano Sensi dal Sassuolo per venti milioni di euro.

Ma il budget per il mercato rossonero dovrebbe essere di circa 80 milioni in totale. Il team di dirigenza sportiva intanto si completerà con Zvonimir Boban che lavorerà a stretto contatto con Maldini. L'annuncio ufficiale del nuovo quartetto dirigenziale (Maldini, Massara, Giampaolo e Boban) dovrebbe essere diffuso nel weekend.

