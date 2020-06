Traversa a porta vuota e Gagliardini regala la maglietta di Inter-Sassuolo: come vincerla

Vittoria, sorriso ritrovato e la forza, e la voglia, di prendersi un po' in giro. Dopo il successo per 2-1 sul Parma, Roberto Gagliardini - centrocampista dell'Inter - è tornato sull'incredibile traversa colpita da un paio di metri a porta vuota contro il Sassuolo nella gara del Meazza, poi finita 3-3.

Dopo giorni di polemiche e sfottò, soprattutto sui social, il numero 5 nerazzurro si è "fatto vivo" su Instagram nel day after della gara del Tardini e con un sorriso ha ricordato anche il gol mangiato mercoledì sera sul 2-1 per i suoi che avrebbe potuto chiudere la partita prima della rimonta neroverde.

"La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi", ha scritto Gagliardini, con un evidentemente riferimento agli ultimi giorni difficili passati per quel tiro sciagurato. Un riferimento che è poi diventato palese: "Così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io... non voglio più vederla!", ha annunciato il centrocampista, accompagnando il messaggio con una faccina sorridente.

Partecipare al "concorso" è semplicissimo: "Premierò il commento che mi avrà colpito di più", ha spiegato Gagliardini, che ha poi chiuso il post con un eloquente "Forza Inter" e i colori nerazzurri.

Foto - Il post di Gagliardini