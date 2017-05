Gattuso torna al Milan, sarà l'allenatore della squadra Primavera: "È una scelta di cuore"

Ringhio Gattuso torna a casa. L’ex centrocampista simbolo del Milan, infatti, allenerà la squadra Primavera del club rossonero.

La notizia è ancora da ufficializzare, ma i dubbi ormai sono pochi e il prossimo anno l’indimenticato numero 8 del Diavolo prenderà il posto di Stefano Nava, che quest’anno ha fallito anche la qualificazione ai playoff del campionato Primavera, obiettivo minimo stagionale.

La prima mossa dei nuovi proprietari cinesi e dei nuovi dirigenti Marco Fassone e Stefano Mirabelli è quindi un passo nel passato per - come ha promesso lo stesso Gattuso - costruire un grande futuro.

"La scelta è stata fatta perché sono tornato in un club che vuole tornare ad essere grande - ha spiegato Ringhio ai microfoni di Premium Sport -. Mi è piaciuta molto la proposta di tornare ad allenare la primavera, mi sono gasato quando tre settimane fa Mirabelli e Fassone mi hanno proposto questo incarico in maniera inattesa. Non è un passo indietro, secondo me è la scelta giusta, torno in una società gloriosa che vuole tornare ad essere grande”.

“Spero - ha auspicato - di riuscire a trasmettere senso di appartenenza e a far migliorare tanti giovani. In questi due anni a Pisa di giovani ne abbiamo fatti crescere tanti, pensavo di non essere fatto per allenarli ma con queste esperienze mi sono convinto che si possono far migliorare i giovani, bisogna stare molto attenti alle parole ma mi sono dovuto ricredere su quello che pensavo"

“Torno a casa - ha concluso -. È una scelta di cuore, non vado in un club di scappati di casa ma al Milan”.

Gattuso ha fatto le sue prime esperienze da allenatore con Sion, Palermo e Ofi Creta. Poi, il biennio dolce amaro con il Pisa: promozione dalla Lega Pro alla B al primo anno e retrocessione quest’anno, tra mille difficoltà societarie. Ora tornerà al Milan. A casa sua.