Genoa-Inter: il match finisce 2 a 0. Cammino in salita per la squadra di Mister Spalletti

Continua la crisi dell'Inter che al Marassi, nel terzo anticipo della 25ª giornata di Serie A, ha perso 2 a 0 contro la squadra di Ballardini. Un match che per i liguri allontana la zona più pericolosa della classifica.

La prima occasione da goal arriva al 9' quando Pandev prova la diagonale, ma la sfera viene respinta da Handanovic. Due minuti dopo il pallone rischia di finire nella porta nerazzurra: il cross dell'attaccante macedone rimbalza davanti a Hiljemark e scavalca Handanovic per sbattere sulla traversa e tornare tra le mani del portiere. L'Inter, scosso, cerca di riprendere la testa della gara. La prima rete a favore dei rossoblù arriva al 45esimo, quando sembra che il primo tempo sia destinato a finire senza goal. Skriniar sbaglia il rinvio e colpisce in pieno il compagno di reparto Ranocchia. Una carambola che manda in rete la palla. Impossibile pararla per Handanovic.

L'Inter torna in campo ma è sottotono e non riesce a ingranare. Arranca. La partita è equilibrata, ma il Genoa sembra stare meglio sul piano fisico: arriva prima sui palloni ed è più reattivo. Il raddoppio arriva al 59esimo con Pandev. E per l'Inter è crisi. Nera. Poi il Gena arretra e si assesta in difesa. I milanesi cercano di rialzarsi, creano buone occasioni e sfiorano il -1 con Eder, ma Rossettini arriva dove non riesce il portiere. L’agonia nerazzurra finisce col triplice fischio di Ravenna. E il cammino per i ragazzi di Spalletti è tutto in salita: nelle ultime 10 di campionato hanno totalizzato solo 9 punti. E lunedì potrebbero venir scavalcati anche dalla Lazio, finendo per la prima volta fuori dalla zona Champions.