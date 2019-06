Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan

Giampaolo prende il posto di Gattuso al Milan. Lo annuncia ufficialmente la squadra rossonera la quale comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021, con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022. Solo qualche giorno fa, la risoluzione con la Samp, il periodo migliore della sua carriera. Era legato ai doriani fino al ‪30 giugno 2020‬.

«Ringraziamo Marco per le tre stagioni con noi - aveva sottolineato il presidente Massimo Ferrero -. Siamo cresciuti insieme, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e ora gli auguriamo buona sorte per il proseguimento della sua carriera. Giampaolo è cresciuto con noi ed è stato un passaggio importante per lo sviluppo del progetto tecnico del nostro club».

«Ringrazio il presidente Ferrero e tutta la Samp per tre stagioni indelebili – aveva commentato Giampaolo -. Sono stato bene a Genova e siamo stati bene insieme. Il mio grazie a tutti i dirigenti, i collaboratori, i dipendenti del club e ai calciatori che hanno condiviso con me questo percorso costruito sul lavoro e sulla dedizione. Resterete nel mio cuore come tutti i tifosi blucerchiati».

Chi è Giampaolo, la carriera

Marco Giampaolo, nato a Bellinzona il 2 agosto 1967, ha collezionato 270 panchine in Serie A, 324 in totale considerando tutte le competizioni. Ha avviato la sua carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, conseguendo il master per allenatori a Coverciano nel luglio del 2007.

Ha poi allenato in svariati Club, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia e Empoli. Dall'estate del 2016 ha avviato una positiva esperienza alla guida della Sampdoria. Ora, Marco Giampaolo inizierà a lavorare con la squadra a partire dal prossimo 9 luglio, giorno del primo allenamento stagionale a Milanello.

Quanto guadagnerà Giampaolo

Il tecnico abruzzese, 51 anni, ha firmato un biennale con opzione sul terzo e guadagnerà circa 2 milioni di euro all’anno.

