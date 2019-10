Il Giro d'Italia torna a casa: l'ultima tappa della corsa in rosa a Milano, crono fino in Duomo

Ancora una volta in Duomo. Ancora una volta nel cuore di una città che si colorerà, come sempre, di rosa. Il Giro d'Italia torna a Milano e lo fa con grande stile. L'ultima tappa dell'edizione 2020 della corsa in rosa arriverà infatti nel capoluogo meneghino.

L'appuntamento è per domenica 31 maggio, tappa numero ventuno, con una crono di 16 chilometri e mezzo, che partirà da Cernusco sul naviglio - capitale europea dello sport - e approderà davanti alla Cattedrale.

Giro d'Italia 2020, ultima tappa a Milano

"Cronometro individuale perfettamente pianeggiante, o in leggerissima discesa lungo vialoni ampi e pianeggianti - è la descrizione fornita dagli organizzatori -. Finale classico nella città che ha dato i natali al Giro d'Italia con arrivo in Piazza Duomo".

Negli ultimi due anni, dopo l'edizione del centenario, Milano aveva saltato l'appuntamento con il Giro. A spiegare il perché, nel 2017, era stato il primo cittadino, che aveva sottolineato i costi - vicini al mezzo milione di euro - necessari per ospitare una tappa.

Nel 2020, però, la Madonnina ci sarà e lo stesso Sala ha esultato: "È un onore per la nostra città ospitare un evento di questa portata: il Giro d'Italia è storia, tradizione, passione, ma allo stesso tempo contemporaneità e innovazione. Milano aspetta con entusiasmo la 103esima edizione del Giro d'Italia".

Ancora più esaltato l'assessore Pierfrancesco Maran: "It's coming home, Giro d'Italia is coming home! Di solito a cantare questo coro sono i tifosi inglesi invocando una coppa del mondo che non vincono dal 1966. Oggi lo prendiamo in prestito da Milano - ha scritto sul suo profilo Facebook -. Infatti il prossimo Giro tornerà a visitare la nostra città con la tappa conclusiva che sarà una cronometro, magari decisiva. Sono sicuro che sapremo abbracciare al meglio il Giro. Ci sei mancato Giro, bentornato".

Foto - L'ultima tappa del Giro