Centesimo Giro d'Italia: l'arrivo a Milano. Cronometro a squadre anche per gli "amatori"

Terminerà a Milano il Giro d'Italia 2017, giunto alla sua centesima edizione. Milano, da cui era partito per la prima volta nel 1909. Milano, che è stata tappa conclusiva per 75 volte su 99. L'appuntamento è per il 28 maggio con la tappa finale a cronometro che partirà dall'autodromo di Monza fino all'arrivo in piazza del Duomo, preceduto dal passaggio in altri luoghi simbolici del capoluogo lombardo.

Il Giro d'Italia è vetrina importante perché porterà Milano sugli schermi televisivi del mondo intero: le immagini della corsa raggiungeranno infatti 194 Paesi in tutti i continenti.

E, per la gioia degli "amatori", la mattina del 28 maggio sarà possibile pedalare sullo stesso identico percorso che sarà solcato dai professionisti con una "cronometro a squadre" composte da un minimo di quattro a un massimo di otto atleti.

I DETTAGLI DELLA TAPPA A CRONOMETRO