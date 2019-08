Inter, girone di Champions di fuoco: nerazzurri con Barcellona, Dortmund e Slavia Praga

Champions di fuoco per l'Inter. I nerazzurri di Antonio Conte infatti sono finiti nel girone con Barcellona, già sfidato lo scorso anno, Borussia Dortmund e Slavia Praga.

L'Inter era in terza fascia ed è finita nel girone F. Urna di Montecarlo non troppo benevola con Handanovic e soci che trovano un raggruppamento ricco di insidie e di sfide complicati, soprattutto considerando le sfide in trasferta al Camp Nou e al Signal Iduna Park, con il suo arcinoto "muro giallo".

Quest'anno, però, i nerazzurri sembrano aver costruito una rosa di tutto rispetto - in campionato hanno cominciato con un 4-0 al Lecce -, arricchita dagli arrivi di Godin dall'Atletico Madrid e del duo Lukaku-Sanchez dal Manchester United.