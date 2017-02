Inter, problemi al cuore per Assane Gnoukouri

Problemi al cuore per Assane Gnoukouri, calciatore ventenne dell’Inter ma da gennaio in prestito all’Udinese.

La comunicazione è arrivata proprio dalla società friulana, che in una nota ufficiale ha spiegato che “a seguito di accertamenti medici effettuati nei scorsi giorni”, Gnoukouri “non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco”.

Il giovane ivoriano, questo il responso degli esami, dovrà stare fermo “per i prossimi tre mesi”.

Gnoukori, ex vincitore del torneo di Viareggio con la Primavera dell’Inter, in questa stagione ha disputato già otto partite, tra campionato ed Europa League, con la squadra nerazzurra. Poi, a gennaio era arrivato il passaggio in prestito all’Udinese e adesso, purtroppo, lo stop.

Né l’Udinese, né la stessa Inter hanno chiarito meglio quale sia la natura delle “problematiche di tipo cardiaco”.