Video gol e sintesi Roma-Inter 2-2

Il sogno scudetto dell'Inter, già molto difficile, si spegne definitivamente all'Olimpico. I nerazzurri, infatti, non vanno oltre il 2-2 con la Roma e dicono addio alle possibilità di impensierire la Juventus, al momento prima con +5 e una partita in meno.

L'Inter parte anche bene contro i giallorossi e al 15' va in vantaggio con De Vrij, ma allo scadere del primo tempo Spinazzola trova l'1-1 dopo un'azione molto contestata dai nerazzurri per un fallo di Kolarov su Lautaro non sanzionato dall'arbitro Di Bello, che conferma la sua decisione anche dopo il consulto al Var. Nel secondo tempo meglio la Roma che trova il 2-1 di Mkhitaryan. A ristabilire la parità, quasi allo scadere, è Lukaku su rigore. L'Inter festeggia così l'aritmetica qualificazione in Champions ma per lo scudetto non basta.