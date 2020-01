Golden Gala, le gara di atletica leggera lasciano l'Arena di Milano per il San Paolo di Napoli

Si svolgerà il 28 maggio allo stadio San Paolo di Napoli e non a Milano il "Golden Gala Pietro Mennea", principale evento di atletica leggera in Italia inserito nel circuito mondiale della "Diamond League".

L'evento, tradizionalmente, si svolge a Roma ma l'Olimpico a maggio non sarà disponibile perché lo stadio sarà impegnato a rifarsi il trucco in vista degli europei di calcio (inizieranno proprio nella capitale con il match tra Italia e Turchia). Era stata selezionata Milano ma poi è l'appuntamento è saltato a causa di alcuni problemi dell'impianto meneghino e quindi la scelta è caduta sul San Paolo, impianto che a luglio 2019 ha ospitato le Universiadi.

La spiegazione del comune

Sul caso è intervenuta anche l'assessore comunale allo Sport Roberta Guaineri: "Credo sia opportuno fare chiarezza per non lasciare spazio ad interpretazioni sbagliate — ha scritto su Facebook —. L'Arena Civica è un impianto storico con una serie di vincoli da rispettare ed è allo stato difficile sposarli con le richieste della Federazione internazionale di atletica. Richieste che abbiamo appreso in un secondo tempo, dopo la disponibilità di Milano ad ospitare il Golden Gala".

"In particolare, per motivi mediatici e televisivi, avremmo dovuto modificare o potenziare l'impianto di illuminazione e le tribune dedicate alla stampa - spiega l'assessore - Per mesi, con i tecnici del Comune e delle società partecipate, abbiamo studiato soluzioni che accogliessero le richieste della Federazione senza violare le caratteristiche storiche preservate del nostro impianto civico. I costi e le tempistiche ci avrebbero costretto a spendere delle cifre considerevoli, per esempio per installare un impianto di illuminazione a supporto di quello esistente, e a forzare le procedure. Abbiamo quindi preferito lasciare alla Federazione di atletica la scelta di andare a Napoli e al San Paolo (risistemato per le Universiadi ospitate lo scorso anno) per celebrare il Golden Gala e continuare i lavori di sistemazione dell'Arena".

Infine, conclude Guaineri "vorrei tranquillizzare anche sul cronoprogramma, perfettamente in linea con le previsioni. Presto avremo un impianto in perfette condizioni in grado prossimamente di ospitare altri grandi eventi sportivi".