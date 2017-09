Gran Fondo del Naviglio: cento partecipanti sabato 9 settembre

Tre chilometraggi per tutte le "forze" e una giornata di nuoto per appassionati: è la Gran Fondo del Naviglio, svoltasi sabato 9 settembre e giunta alla sesta edizione ma con il richiamo ad una competizione nata nel 1895 per festeggiare la prima squadra di pallanuoto di Milano. Oltre cento i partecipanti, da tutta Italia.

Per tutti l'arrivo alla Darsena. Le partenze, come detto, differenziate. Il percorso più lungo (24,5 km) da Cassinetta di Lugagnano, nell'Abbiatense. Quaranta gli iscritti più "coraggiosi", tutti italiani tranne due svizzeri. Il percorso medio (14 km) da Gaggiano con ventidue partecipanti. Infine la due chilometri e mezzo, partendo dalla Canottieri San Cristoforo, con cinquantadue iscritti.

Tra quelli che hanno scelto il percorso "breve" anche l'assessore comunale allo sport Roberta Guaineri, di professione avvocato ma appassionata di attività sportive. La più giovane partecipante (unica classe 2001) è Camilla Montalbetti, atleta e nuotatrice. Per lei il chilometraggio più lungo. Bruno Teruzzi (classe 1946) l'iscritto più anziano: ha optato per la due chilometri e mezzo.

Vincitori della 24,5 km sono stati Domenico Scaldaferri e Daniela Sabatini; sulla media distanza hanno trionfato Stefano Antongioli e Manuela Cattaneo. Il percorso breve infine è stato vinto da Patrizia Chilovi e Andrea Sironi.

