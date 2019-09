Il Gran Premio resta a Monza per altri 5 anni: l'annuncio durante la festa della Ferarri in Duomo

Altri cinque anni di gare, emozioni e velocità. Il Gran Premio resta a Monza fino al 2024. Dopo le dichiarazioni relative alla possibile chiusura positiva dell'accordo per il rinnovo del Gran Premio d'Italia, mercoledì pomeriggio è arrivata l'ufficialità. L'intesa è stata siglata e Monza resta la capitale dei Motori ancora per cinque anni e la tappa italiana rimane di diritto nel calendario del Campionato della Formula Uno. La notizia è stata riportata da MonzaToday.

Cruciale per l'esito positivo del contratto, come anticipato dal sindaco di Monza Dario Allevi, è stata la convenzione sigliata con Aci che ha gestito la trattative per l'accordo. L'annuncio della firma è arrivato mercoledì pomeriggio durante la festa organizzata in piazza Duomo a Milano per celebrare i novant'anni del Gran Premio di Monza e della Scuderia Ferrari. Presenti, insieme al Presidente di Regione Lombardia, anche il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani e il CEO della Formula Uno Case Carey.