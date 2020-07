Achraf Hakimi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: operazione da 40 milioni

Giovedì 2 luglio è ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore marocchino classe 1998, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Real Madrid, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, secondo quanto reso noto dalla società con un comunicato sul sito.

Reduce da due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, Hakimi arriva dal Real Madrid in una operazione da circa 40 milioni di euro più bonus. Nato come terzino destro ed impiegato spesso anche come esterno di centrocampo e da terzino sinistro, è un calciatore molto versatile grazie alla sua abilità nel possesso palla e alla sua tecnica e velocità. È cresciuto nel Real giocando nelle giovanili madrilene per un decennio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È in possesso di un tiro molto potente e preciso che lo rende un ottimo tiratore di punizioni. Bravo in fase di rifinitura, è pericoloso negli inserimenti. In prestito al Borussia ha segnato 7 gol in 2 anni in campionato.