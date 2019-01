Tra il Milan e Higuain è già finita? Il Pipita ormai a un passo dal Chelsea di Maurizio Sarri

Il 2 agosto, in una torrida giornata milanese, era stato accolto da un vero e proprio bagno di folla che lui stesso aveva definito da "pelle d'oca". Ma adesso, soltanto 160 giorni dopo, il mondo sembra essersi capovolto.

Pare già al capolinea la storia tra il Milan e Gonzalo Higuain, che era arrivato in estate dalla Juve e che ha - almeno in parte - deluso le aspettative. L'attaccante argentino, tra squalifiche - memorabile la "sceneggiata" contro la sua ex squadra - e periodi di lunga astinenza, non ha mai trovato al 100% il feeling con il mondo rossonero e sembra già essere pronto a fare le valigie.

Ad aspettarlo c'è il Chelsea di Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Napoli e - per distacco - il tecnico che ha saputo farlo rendere meglio. La trattativa sembra essere decisamente avviata e - stando a quanto riferito martedì sera dal quotidiano spagnolo 'Marca' - il Pipita avrebbe già detto sì al Chelsea, pronto ad accoglierlo subito.



E proprio martedì pomeriggio, poco prima, erano arrivate le parole di un Leonardo decisamente contrariato. "Gonzalo ha vissuto un momento un po’ così - le parole del direttore tecnico del Diavolo -, adesso deve lasciarselo alle spalle. Il gol cambia qualcosa, ma ora deve continuare e prendersi le proprie responsabilità, deve pedalare. Non deve stare dietro alle voci di mercato e rimanere concentrato. Visto che sta qua - il monito di Leo -, sta qua e fai".

Il vero problema in casa Milan, però, sarebbe riempire il potenziale buco lasciato da Higuain. La società rossonera, infatti, ha ancora il cappio al collo del fair play finanziario e sostituire il bomber argentino non sarebbe per nulla semplice, tranne che nella trattativa con i blues entri Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea.

"Non credo che l'incontro di venerdì ci darà indicazione definitive", ha spiegato lo stesso Leonardo in vista dell'appuntamento con l'Uefa, "ma nel frattempo il tempo passa e si perdono delle occasioni. Potremmo fare operazioni di prestito con diritto di riscatto, ma - ha concluso - non è detto che le controparti accettino".

