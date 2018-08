Higuain, incredibile bagno di folla in Duomo: "Il Milan fa venire pelle d'oca". Video

Un incredibile bagno di folla ha acclamato, nel pomeriggio di venerdì 3 agosto 2019, Gonzalo Higuain, nuovo attaccante del Milan appena acquistato dalla Juventus.

Il centravanti è stato presentato alla stampa all'Arengario in Duomo. E all'arrivo è stato assaltato dai tifosi rossoneri con richieste di selfie e foto.

"Questo è un club fortemente caratterizzato da ciò che ha vinto, adesso bisogna arrivare il più lontano possibile, sono molto felice di essere qui", sono state le sue prime parole da rossonero.

"Ringrazio il Milan per il grande sforzo - riconosce il Pipita -. Sono molto motivato per il progetto che mi è stato sottoposto, per me questa è una grande sfida, voglio ripagare la fiducia. Probabilmente il fattore decisivo per accettare è stato sentirmi dire che dovevo riportare il Milan ai fasti del passato. La dimensione che ha il Milan la capisci quando ci sei dentro: la città sportiva, la gente che sta dentro, la storia... Il Milan ti fa venire la pelle d'oca. Voglio fare grandissime cose, ma non mi sento la stella, sono semplicemente stato preso per aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile", ha detto ancora.

Video Bruno Dapei