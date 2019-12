Milan, senti Ibrahimovic: "Ci vediamo in Italia, in una squadra che deve vincere di nuovo"

Una promessa: "Ci vediamo presto in Italia". E una speranza, per la parte milanista del Naviglio, che quella promessa sia a tinte rossonere. Zlatan Ibrahimovic, ex mai dimenticato, torna a far sognare i tifosi del Milan, che in questi ultimi giorni sperano sempre più in un ritorno dello svedese sotto la Madonnina.

Nei giorni scorsi, l'attaccante - che ha appena concluso la sua esperienza ai Los Angeles Galaxy - si è confidato in una lunga intervista a Gq Italia, che uscirà nelle edicole giovedì.

Uno dei passaggi più importanti, inevitabilmente, è stato quello sul futuro dello svedese, che è conteso dal Milan e dal Bologna dell'amico Sinisa Mihajlovic.

"Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti - le parole di Zlatan, che a Milano ha indossato anche la maglia dell'Inter -. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra - ha continuato - ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia".

In tanti hanno letto nelle parole di Ibra un'apertura al mondo Milan che - ed è innegabile - "deve vincere di nuovo e rinnovare la propria storia".

In attesa di sapere cosa ne sarà di Ibrahimovic, lui stesso ha garantito di essere pronto e ancora in forma. "Ci sono calciatori che giocano a calcio e altri che pensano il calcio. Quando uno pensa inventa un nuovo modo di fare calcio, gli altri seguono e basta. Io - ha concluso Zlatan - amo fare la differenza. Non voglio fare bene solo una o due cose, voglio farle bene tutte".