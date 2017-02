“Non interrompere il sogno di mio figlio”: e Mauro Icardi porta il piccolo tifoso allo stadio

Una lettera appello su Twitter. E un desiderio che diventa realtà.

Bellissimo gesto di Mauro Icardi, capitano dell’Inter, che nella partita di domenica contro l’Empoli - poi vinta 2-0 dai nerazzurri - ha realizzato il sogno di un suo piccolo tifoso.

Tutto è iniziato con una lettera che il padre del piccolo ha rivolto a Wanda Nara, fidanzata di Icardi, su Twitter. “Carissima Wanda, da buona mamma che sei, così attenta ai bambini, ti chiedo aiuto - ha scritto l’uomo -. Facendo non pochi sacrifici ho comprato i biglietti con l’Empoli per realizzare il sogno di mio figlio di vedere il suo Maurito dal vivo. Purtroppo sappiamo che il destino ci è avverso - Icardi non ha giocato perché squalificato per il turbolento dopo Juve-Inter -, ma ti chiedo se fosse possibile realizzare il sogno di mio figlio in qualche modo”.

“Il sogno - le parole del papà - di un bimbo di sette anni che vede in Mauro il suo unico eroe. Parla di Mauro ventiquattro ore al giorno e non potergli permettere di vederlo da vivo interrompendo questo sogno mi strazia il cuore. Ti chiedo aiuto Wanda. Grazie di cuore e scusa il disturbo. Un papà che crede nei sogni”.

E il sogno, in pochi giorni, è diventato realtà. Mauro, infatti, ha ospitato il piccolo tifoso a San Siro per la partita, lo ha fatto sedere accanto a sé e gli ha concesso più di una foto e di un sorriso.

“In un mondo che può apparire così lontano dalla realtà - le parole del papà del bimbo su Twitter - vi assicuro che Mauro e Wanda ci hanno fatto sentire a casa. Splendidi”.

La lettera del papà e le foto di Mauro e il bimbo insieme a San Siro