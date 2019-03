Icardi "torna" nerazzurro: il post su Instagram per festeggiare il derby vinto dalla sua Inter

Come in quel 15 ottobre, quando la stracittadina l'aveva decisa lui con una tripletta. Torna a tinte nerazzurre il profilo Instagram di Mauro Icardi, l'ex capitano che dallo scorso 13 febbraio è a tutti gli effetti un separato in casa.

Lunedì mattina - dopo il derby vinto per 3-2 dai suoi compagni - Icardi ha infatti postato una foto del Duomo dipinto con i colori dell'Inter e la scritta "Milano è solo nero azzurra". La foto è la stessa che il bomber argentino aveva pubblicato lo scorso campionato, dopo un derby che era finito con lo stesso risultato.

Da ottobre 2017 di cose ne sono cambiate: Icardi non scende in campo da oltre un mese, si allena a parte e, soprattutto, non è più il capitano nerazzurro.

Chissà che proprio quella foto, però, non significhi qualcosa. Il post, infatti, è arrivato a poche ore dalle parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del numero 9, che ha finalmente aperto qualche spiraglio.

Icardi, Wanda Nara: "Pace vicina"

“Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco - ha spiegato a Tiki Taka -. Mauro sta cercando di recuperare, il problema al ginocchio è reale. Se si è sempre allenato con questo problema, fa capire come abbia sempre messo prima l’Inter. Non ci sono problemi con i compagni”.

“Incontro venerdì? Forse con Mauro. Io non ho saputo nulla. Nessuno mi ha chiamato. Ovviamente lui potrebbe incontrare il mister senza di me. Nessuno sa cosa si sono detti lui e Spalletti. Il problema di tutti è che confondono Mauro e Wanda. Quello che penso io è diverso da quello che pensa lui - ha sottolineato la procuratrice -. Non è un problema di soldi. Si sentono sempre voci che arrivano da dentro, facciamo nomi e cognomi perché altrimenti non ci si capisce. Il problema non sono le mie dichiarazioni.”

🔵⚫️⚽️ #MI9 #amala Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: 15 Ott 2017 alle ore 16:25 PDT

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!