Inter, Wanda Nara chiude il caso: "Icardi resta qui, ha rifiutato offerte da grandi squadre"

No al Napoli. No alla Roma. No alla Juve. Sì solo all'Inter. Sembra restare incredibilmente a tinte nerazzurre il futuro di Mauro Icardi, l'ex capitano sempre più ai margini della rosa e sul mercato ormai da un paio di mesi dopo il caso fascia di capitano dello scorso campionato e tanti mesi passati praticamente da separato in casa.

A scrivere la potenziale parola fine sulle tante chiacchiere da calciomercato è stata la moglie e agente Wanda Nara, che domenica sera a "Tiki Taka" ha fatto il punto della situazione.

"Per me Mauro Icardi resterà all'Inter - ha detto Wanda -. Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui".

"La sua decisione è sempre stata chiara – ha continuato Wanda –, magari ha parlato con qualcuno che gli ha chiesto di restare. Magari quello che comanda". E ancora: "Si sono dette tante cose su di noi, molte sono false. Si è detto che Mauro avesse già un accordo con la Juve. O che io sia andata a Napoli. Falsissimo. Io non posso mettergli un’arma in testa: lui vuole restare. La società paga lo stipendio ed è libera di decidere se utilizzarlo, lui è libero di decidere dove giocare, ognuno fa quello che si sente".

La scelta della società - che ha portato a casa anche Lukaku - sembra però ormai presa e il neo allenatore Conte sembra essersi adeguato: "È un grande allenatore, uno dei migliori ma fa quello che gli dice la società - le parole di Wanda -. Magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio". Poi la conclusione sulla Juve: "Non è vero che la stiamo aspettando".