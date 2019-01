Inter: caos nel volo da rientro della vacanze in Sudamerica, Icardi salta l'allenamento

Contrattempo per il capitano dell'Inter Mauro Icardi al ritorno dall'Argentina. La cancellazione di un volo ha fatto saltare una coincidenza e costretto l'attaccante nerazzurro a ritardare il proprio rientro a Milano.

Niente allenamento quindi verso la gara di Coppa Italia con il Benevento di domenica per l'argentino, che dovrebbe comunque aggregarsi al gruppo domani ad Appiano Gentile. Ha lavorato invece in palestra nel pomeriggio Lautaro Martinez, tornato dal Sudamerica.

Icardi regala Rolex ai compagni

Di recente, il bomber e capitano dell'Inter, aveva voluto regalare a tutti i compagni di squadra un Rolex per ringraziarli, a suo modo, del titolo di capocannoniere vinto lo scorso campionato, quando ha messo a segno ventinove gol serviti - eccome - per riportare i nerazzurri in Champions.

A Londra, dove la banda Spalletti si trovava per affrontare il Totthenam, Icardi aveva riservato una sorpresa a tutti gli altri nerazzurri e ha consegnato a ognuno di loro - ventitré in tutto - un Rolex.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!