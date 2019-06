Calciomercato, la Roma punta Mauro Icardi: e l'Inter è sempre più vicina a Edin Dzeko

La Roma punta Mauro Icardi. Un interessamento nato dalla trattativa imbastita con l'Inter per Edin Dzeko, vecchio pallino del nuovo tecnico Antonio Conte e sempre più vicino ad un passaggio in nerazzurro. Il club di James Pallotta si è informato e sa che la società di Milano ha necessità di fare cassa, cedendo entro il 30 giugno per realizzare plusvalenze.

La Roma vuole seriamente l’argentino, tanto da aver iniziato già i primi colloqui con gli intermediari, secondo quanto riportato da Sky Sport. La volontà di Icardi, però, al momento sarebbe quella di restare a Milano, anche se l'Inter avrebbe deciso di cederlo.

Sul futuro dell'argentino pesa infatti, e tanto, il caso fascia da capitano, con Maurito che era rimasto praticamente fuori squadra per oltre un mese da quando la società aveva deciso di privarlo della fascia per consegnarla ad Handanovic. Successivamente il caso era rientrato, ma il numero 9 è comunque rimasto nel mirino di alcuni tifosi - curva Nord su tutti - e ha chiuso il campionato senza grossi squilli.

Wanda Nara, la moglie e agente di Icardi, ha più volte assicurato che sarebbero rimasti "all'Inter al 100%", ma il futuro dell'ex capitano sembra lontano dal Meazza.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!