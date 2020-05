Milan, infortunio per Ibrahimovic in allenamento. Tra le ipotesi la fine della carriera

Brutto infortunio per l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic nella mattinata di lunedì 25 maggio 2020, durante l'allenamento. In attesa delle visite mediche, si teme un lungo stop per lo svedese, che ha 39 anni ed è tornato in rossonero a gennaio 2020 con un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Secondo i resoconti, "Ibra" si è infortunato durante la partitella di fine allenamento, bloccandosi durante uno scatto per un fortissimo e improvviso dolore al polpaccio. L'ipotesi più ottimistica è quella di uno stiramento del gemello, che gli procurerebbe uno stop di almeno un mese e mezzo.

Ma il timore è quello di un problema più serio al tendine di Achille, che provocherebbe uno stop ben più lungo e forse potrebbe anche mettere fine alla carriera, data l'età dell'attaccante. In ogni caso Ibrahimovic ha lasciato il centro d'allenamento rossonero di Milanello senza ausilii. Nel pomeriggio, come detto, le visite mediche.