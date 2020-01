Razzismo, 13enne cinese insultato dall'avversario durante la partita: «Spero ti venga il virus»

«Spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina». Così un 13enne di origine cinesa è stato apostrofato in un campo di calcio dell'hinterland di Milano da un avversario. E' successo nel weekend a Cesano Boscone, durante l'incontro tra Idrostar e Ausonia, campionato giovanissimi 2006. E' il secondo caso in pochi giorni: un episodio simile era avvenuto qualche giorno fa in un campetto zona Milanosud.

La vicenda è emersa attraverso la pagina Facebook della società padrona di casa, nelle cui fila milita il 13enne. Razzismo e anche sciacallaggio "cavalcando" la psicosi del coronavirus, che sta bloccando la Cina e che fa paura ovunque nel mondo. «Al 35esimo del secondo tempo un ragazzo esce in lacrime. Non si è fatto male, non è stato sostituito. È stato insultato, umiliato solo perché Cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così», si legge nella pagina Facebook dell'Idrostar.

«Arbitro e mister avversario non hanno fatto niente»

L'Idrostar si lamenta poi sia con l'arbitro sia con la squadra avversaria. «Il peggio arriva dopo, quando l'arbitro non prende nessun tipo di provvedimento e il mister della squadra Ausonia, e neanche i dirigenti, richiamano il proprio giocatore». E, mentre scriviamo, sulla pagina Facebook dell'Ausonia non c'è alcun post sulla vicenda. L'amara conclusione della Idrostar: «Noi come società non lasceremo stare, non faremo finta di niente. Vogliamo combattere per il nostro giocatore e per tutti gli altri che subiscono umiliazioni di questo genere».