Calcio, slitta ancora la ripartenza degli allenamenti dell'Inter

Non riparte ancora "ufficiosamente" la stagione dell'Inter. I giocatori di Conte dovranno aspettare per tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Slitta infatti nuovamente la ripresa degli allenamenti individuali alla Pinetina, inizialmente prevista per domani come filtrato dal club nerazzurro ma che, come emerso in serata, dovrebbe ripartire nei prossimi giorni per terminare gli accertamenti.

Tra lunedì e martedì i calciatori infatti hanno svolto una parte dei controlli medici e dei tamponi (o altro test rapido validato) come previsto dalle linee guida del Governo, con alcuni esami che verranno conclusi tra domani e giovedì.